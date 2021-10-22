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لقاح كورونا.. "توصية مهمة" من فاوتشي بشأن الجرعة المعززة

22 - أكتوبر - 2021
أنتوني فاوتشي

أنتوني فاوتشي

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أكد كبير المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض أنتوني فاوتشي، الجمعة، أن بالإمكان أخذ جرعة معززة من لقاح كوفيد-19 مختلفة عن نوع الجرعة السابقة، لكنه أوصى بأخذ اللقاح الأصلي إن كان متاحا.

وقال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في مقابلة مع “سي.إن.إن”: “نوصي بشكل عام أن تكون الجرعة المعززة من النوع الذي تلقيته في البداية”.

وأضاف: “لكن لسبب أو لآخر، ربما تفرض ظروف مختلفة نفسها، سواء فيما يتعلق بمدى توافر النوع أو لمجرد أسباب شخصية، حينها بوسعك أن تتلقى نوعا مغايرا”.

وأوصت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الخميس، السكان بأخذ جرعات معززة من لقاح كوفيد-19 بالنسبة لمن تلقوا جرعات مودرنا وجونسون آند جونسون وقالت إن بالإمكان اختيار لقاح مختلف عما تلقوه سابقا.

وفتحت التوصيات الباب أمام متلقي جرعة جونسون آند جونسون الواحدة لأخذ جرعة من لقاح فايزر أو مودرنا اللذين أظهرا قدرا أكبر من الحماية في العديد من الدراسات.

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