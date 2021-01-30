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لقد اعترف بخطئه.. الاتحاد الأوروبي يتراجع عن تقييد صادرات لقاحات كورونا إلى بريطانيا

منذ 6 ساعات
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

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اعتبرت بريطانيا أن الاتحاد الأوروبي أدرك أنه أخطأ بمحاولة قصيرة الأمد لتقييد بعض صادرات لقاحات كوفيد-19 استنادا إلى بند الطوارئ المتعلق بخروج بريطانيا من التكتل.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف لشبكة “سكاي نيوز”، “لقد أدركوا أنهم أخطأوا وأعتقد أنه يمكننا الآن التركيز على التأكد من أن برنامج اللقاحات لدينا ناجح”.

وأضاف مايكل جوف أنه تحدث إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش واتفقا على الحاجة إلى إعادة تنظيم العلاقات.

وفي غضون ساعات يوم الجمعة، تراجع الاتحاد الأوروبي عن استخدام البند السادس عشر لتقييد صادرات لقاحات كوفيد-19 عبر الحدود الأيرلندية إلى بريطانيا، بعد أن أحدث هذا الإجراء موجات من التذمر بأنحاء إيرلندا الشمالية ولندن ودبلن.

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