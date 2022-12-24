السبت 30 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 24 ديسمبر 2022 |
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لقد بدأت.. زوجة زيلينسكي تكشف تفاصيل اللحظة الاولى للحرب

منذ 3 دقائق
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وزوجته إيلينا - أرشيف

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وزوجته إيلينا - أرشيف

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بعد مرور 10 أشهر، عادت زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بذاكرتها إلى الوراء، لتكشف عن أول ردة فعل قام بها زوجها يوم بدأت العملية العسكرية الروسية على أراضيه في فبراير/شباط الماضي.

فقد كشفت يلينا زيلينسكي أنها كانت نائمة في سريرها حينما فتحت عينيها ورأت زوجها أمامها مرتدياً ثيابه فجراً.

وأضافت أنها استيقظت لترى زيلينسكي مرتدياً بدلة رسمية وربطة عنق، وذلك في مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز”.

كما أضافت أنها سألته عمّا يحدث، فأجابها: “لقد بدأت”.

وتابعت أنها وإثر جوابه، حزمت زوجة الرئيس حقيبتها بسرعة واختبأت في قبو إلى أن يتم نقلها لمكان آخر صنّف تحت بند “الموقع السري”.

يذكر أن روسيا كانت بدأت يوم 24 فبراير 2020، عملية عسكرية على أراضي جارتها أوكرانيا، في خطوة أثارت توتراً وغضباً دوليين.

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