لقطات مصورة لزعيم كوريا الشمالية تثير الحيرة.. فما السبب؟!

أثارت اللقطات المحدودة التي ظهر فيها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، التساؤلات حول وضعه الصحي.

كشف فيلم وثائقي عن لقطات مصورة لزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ وهو يعرج في خضم تعامله مع أسوأ أزمة تطال بلاده وسط جائحة كورونا والعقوبات.

ويظهر الفيلم الكوري الشمالي الذي يحمل عنوان “عام النصر العظيم 2021″، ومدته 110 دقائق، سلسلة من الإنجازات على مدار العام بما في ذلك تطوير الصواريخ والبناء والجهود المبذولة للتغلب على الوباء.

The scene showing KJU suffering and the narrator speaking half openly and half vaguely about his health issues is reminiscent of a 2014 documentary showing him walking with a limp and mention of him "not feeling well" around a 40-day break from public view, his longest ever pic.twitter.com/JuCAddQkhJ

كيم يسير بصعوبة

وفي إحدى اللقطات، شوهد كيم وهو يسير بصعوبة على سلالم خلال زيارة إلى موقع بناء. واعتبر الوثائقي أن “كيم يظهر جانبه الأمومي حيث كرس جسده بالكامل لتحقيق أحلام الناس”.

كما ظهر كيم في الوثائقي وهو يشاهد شروق الشمس بمفرده أثناء ركوب حصان أبيض على الشاطئ. كما شوهد مع مسؤولين عسكريين من بينهم باك جونغ تشون، رئيس الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري، تلاه مقطع من الدبابات تجري تدريبات بالذخيرة الحية.

وتضمن الوثائقي صورا نادرة لناطحة سحاب جديدة من 80 طابقا ومنطقة سكنية كبيرة وكذلك بعض المقاطع والصور لمعرض دفاعي في أكتوبر الماضي وتجارب صاروخية سابقة.

The film concluded with a scene of Kim riding a horse again at one of his mansions alone then with his wife Ri Sol Ju, sister Kim Yo Jong and others at Mount Paektu in summer, hard to tell if 2021 or previous year. pic.twitter.com/Oi8j5OX4yt

