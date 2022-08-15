الأثنين 17 محرم 1444 ﻫ - 15 أغسطس 2022 |
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لكبح زيادات الأسعار.. هذا ما سيفعله المركزي المصري

منذ ساعة واحدة
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

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توقع استطلاع أجرته رويترز أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة لودائع ليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس بينما يعمل للسيطرة على التضخم.

وفي استطلاع للرأي شمل 15 محللا، أظهر متوسط التوقعات أن البنك المركزي سيرفع سعر فائدة الإيداع إلى 11.75 بالمئة وسعر الإقراض إلى 12.75 بالمئة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.

وأبقى البنك على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابق في 23 يونيو حزيران لكنه كان قد رفعه بمقدار 200 نقطة أساس في مايو أيار، قائلا إنه يسعى لاحتواء توقعات التضخم بعد أن قفزت الأسعار بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات.

وقال جون سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن استمرار انخفاض قيمة الجنيه المصري وتوقع ارتفاع أسعار الوقود من المرجح أن يزيدا التضخم.

وأضاف قائلا “هذا سيدفع صانعي السياسة إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الخميس المقبل”.

وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في مصر بمعدل أعلى من المتوقع ليصل إلى 13.6 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز من 13.2 بالمئة في يونيو حزيران، وقفز التضخم الأساسي إلى 13.3 بالمئة في مايو أيار من 11.9 بالمئة في أبريل نيسان.

ولدى البنك المركزي نطاق مستهدف للتضخم يتراوح من خمسة إلى وتسعة بالمئة، لكنه قال في يونيو حزيران إنه سيسمح بمستوى أعلى إلى ما بعد الربع الرابع.

    المصدر :
  • رويترز

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