للأسبوع التاسع على التوالي.. ارتفاع أسهم أوروبا

شهدت الأسهم الأوروبية ارتفاعا وأغلقت بالقرب من مستويات غير مسبوقة اليوم الجمعة مع تفوق أداء الأسهم البريطانية والألمانية والإيطالية على نظيراتها في المنطقة بعد سلسلة من إشارات بنوك مركزية كبرى هذا الأسبوع إلى بدء سياسة التيسير النقدي.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقرا لكنه حقق مكسبه الأسبوعي التاسع على التوالي بعد أن بلغ مستوى غير مسبوق في وقت سابق من اليوم.

وعوضت مكاسب مؤشر ِشركات العقارات ومؤشر شركات المرافق قليلة التأثر بالتقلبات الخسائر التي تكبدها مؤشر شركات التكنولوجيا، سريع التأثر بأسعار الفائدة، ومؤشر السلع الشخصية والمنزلية الذي تأثر بتراجع الأسواق الصينية.

وارتفع مؤشر (إف.تي.إس.إي 100) البريطاني 0.6 بالمئة إلى أعلى مستوى في عام عند 7930 نقطة.

واستقرت مبيعات التجزئة البريطانية على غير المتوقع في فبراير شباط رغم تأثير الطقس الشتوي على المبيعات في المتاجر، مما زاد من علامات التعافي من الركود البسيط العام الماضي.

وارتفعت مؤشر الأسهم الألمانية 0.2 بالمئة بعد أن أظهر مسح أن ثقة الشركات في البلاد تحسنت في مارس آذار أكثر من المتوقع. وأعلن معهد آي.إف.أو أن مؤشره لمناخ الأعمال بلغ 87.8 نقطة، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين في استطلاع لرويترز عند 86.0 نقطة.

وارتفع المؤشر (آي.بي.إي.إكس) الإيطالي 0.7 بالمئة، إذ قال بنك سانتاندر، ثاني أكبر بنك في منطقة اليورو قياسا بالقيمة السوقية، إنه سيدفع أكثر من ستة مليارات يورو (6.50 مليار دولار) للمساهمين في صورة توزيعات نقدية وعمليات إعادة شراء في 2024.

وارتفع سهم سانتاندر بنحو 2 بالمئة.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد لزعماء الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل إن معدل التضخم في منطقة اليورو من المقرر أن يواصل الانخفاض، بينما سيبدأ النمو الاقتصادي في الارتفاع هذا العام.

وتصدرت شركة فينيكس البريطانية المؤشر الأوروبي بقفزة تقترب من ثمانية بالمئة بعد أن قالت شركة التأمين إنها تتوقع تحقيق أرباح قدرها 900 مليون جنيه إسترليني وسيولة تشغيلية أعلى بحلول عام 2026.

وهبط سهم جريفولس الإسبانية ستة بالمئة إذ لم تجد سي.إن.إم.في المشرفة على السوق أي أخطاء كبيرة في حسابات شركة الأدوية بل “أوجه قصور في التفاصيل ودقة الحسابات والملاحظات التوضيحية في بعض السنوات”.

وانخفض سهم جيه.دي سبورتس 6.3 بالمئة بعد أن حذرت شركة نايكي، أكبر صانع للملابس الرياضية في العالم، من أن إيراداتها في النصف الأول من السنة المالية 2025 ستنكمش.

وتراجع سهم دينو بولسكا 10.3 بالمئة ليسجل الأداء الأسوأ ضمن المؤشر الأوروبي بعد أن خالفت شركة بيع المواد الغذائية البولندية توقعات أرباح الربع الرابع.