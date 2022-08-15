الأثنين 17 محرم 1444 ﻫ - 15 أغسطس 2022 |
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للأسبوع الثالث على التوالي... انخفاض معدل الإصابات بكورونا

منذ 9 دقائق
اختبار كورونا

اختبار كورونا

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أفادت وكالة “تاس” الروسية عن استمرار انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، للأسبوع الثالث على التوالي.

وأوضحت الوكالة، من خلال رصدها لمعدلات الإصابات بالفيروس في دول العالم، أن عدد الإصابات الجديدة في العالم خلال الأسبوع الماضي وصل إلى 5.5 مليون، وهو ما يقل 0.6 مليون عن الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أنه في الأسبوع الأخير توفي حوالي 15 ألف شخص بالفيروس، فيما كان معدل الوفيات نفسه منذ نهاية تموز. ولاحظت انخفاضا كبيرا في معدل الإصابات في أوروبا، حيث سجل الشهر الماضي أعلى حصيلة عالمية.

وأشارت إلى انخفاض معدل الإصابات إلى الثلث في ألمانيا، والخمس في إيطاليا وفرنسا في الأسبوع الأخير. وأكدت انخفاض معدل انتشار العدوى بشكل كبير في دول أميركا اللاتينية، كما أشارت إلى انخفاض معدل الإصابات إلى النصف في أستراليا.

ولفتت إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات في آسيا، وارتفاع مماثل في روسيا حيث بلغ معدل الإصابات بالفيروس الحد الأقصى منذ نهاية آذار.

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