للأسبوع الـ31.. مظاهرات في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

تظاهر مساء السبت عشرات الآلاف في تل أبيب ومواقع أخرى ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء، وذلك في الأسبوع الـ31 على التوالي.

وبحسب منظمي الاحتجاجات، فإن نحو 120 ألف متظاهر شاركوا في المظاهرة المركزية بتل أبيب، فيما انفض المتظاهرون من دون إغلاق مسالك شارع “أيالون”.

ومن بين الاحتجاجات، تظاهر الآلاف في حيفا وبئر السبع وهرتسليا ونتانيا وهود هشارون ورحوفوت وعلى شارع 65 في مفرق “كركور”.

وجاء عن “قوة كابلان” من منظمي الاحتجاجات إن “المظاهرات اليوم تأتي بعد يومين من جلسة المحكمة العليا حول قانون منع عزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وفي خلفيتها دعوات الائتلاف الحكومي رفض قرار العليا في حال قررت إلغاء تعديل قانون أساس”.

وأشارت إلى أن “حماية جهاز القضاء هو إنقاذ للدولة”.

وأضافت أن “الاحتجاجات اليوم نظمت في نحو 150 موقعا من مفرق هغوما وحتى إيلات، وذلك بعد أسبوع من حملة تحريضية كاذبة من قبل نتنياهو وشركائه ضد جهاز القضاء، التي تدعو إلى عصيان الحكم وتقويض الحق الأساسي للمحكمة العليا في مراجعة أي تشريع”.

ووفقا لمنظمي الاحتجاجات، فإنه بدءا من الأسبوع الوشيك ستتركز اهتماماتهم في انتخابات الحكم المحلي واستخدام طرق مختلفة لضمان فوز “قياديين ديمقراطيين وليبراليين”؛ على حد تعبيرهم.

ولفتوا إلى أن “هذه الإجراءات من شأنها زيادة معدلات التصويت للمواطنين في جميع أنحاء البلاد وتعزيز معرفة المواطنين بهؤلاء المرشحين”.