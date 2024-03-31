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للاستثمار في الغاز.. العراق يوقع مذكرة تفاهم مع سيمنز وشلمبرجير

منذ 7 دقائق
وزارة النفط العراقية

وزارة النفط العراقية

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أفاد بيان لوزارة النفط العراقية اليوم الأحد 31 آذار /مارس الجاري، أن العراق وقع مذكرة تفاهم مع شركتي سيمنز وشلمبرجير تتعلق باستثمارات في قطاع الغاز.

وأضاف البيان أن الخطوة تهدف إلى “استثمار ومعالجة الغاز المصاحب وتحويله إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية”.

ونقل البيان عن وزير النفط حيان عبد الغني قوله إن الوزارة تهدف من خلال المذكرة والعقود الملحقة بها إلى تنفيذ الخطة المعجلة لاستثمار ومعالجة كميات الغاز من الحقول النفطية، بفضل التكنولوجيا التي تمتلكها هذه الشركات.

وأشار إلى توقيع مذكرة أخرى من قبل شركة سيمنز مع وزارة الكهرباء دعما لقطاع الطاقة.

    المصدر :
  • رويترز

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