الأثنين 15 رمضان 1445 ﻫ - 25 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

للتركيز على العملاء في الصين.. شركة جرانت ثورنتون تفتح مكتبا بالإمارات

منذ ساعة واحدة
شركة جرانت ثورنتون

شركة جرانت ثورنتون

A A A
طباعة المقال

أعلنت شركة جرانت ثورنتون للخدمات المهنية اليوم الاثنين أنها أطلقت مكتبا يركز على العملاء في الصين وذلك في إطار عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيركز المكتب على الاستثمارات الدولية بين الدولة الآسيوية والشرق الأوسط.

ويرأس المكتب، الذي يهدف إلى دعم الطلب المتزايد من العملاء عبر مختلف القطاعات، المدير الاستشاري أليكس تسو وي ويضم خبراء يتحدثون بلغة المندرين الصينية.

ويتجه عدد متزايد من شركات إدارة الثروات إلى إنشاء مكاتب في دبي، التي تتزايد مكانتها كوجهة مفضلة للعديد من رجال الأعمال والأسر الغنية في آسيا، وخاصة الصين، حيث يتطلعون إلى الاستفادة من العلاقات الدبلوماسية الدافئة بين بكين والشرق الأوسط.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
غزة تحت النار
وزير الخارجية الأردني: غزة أصبحت مقبرة مفتوحة
مستشفى الشفاء
غزة تحت النار
جيش الاحتلال: اعتقال 500 فلسطيني من محيط مستشفى الشفاء
شركة لوسيد
لوسيد تعلن توقيع صفقة لجمع مليار دولار من شركة تابعة لصندوق الاستثمارات السعودي

الأكثر قراءة

جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
تصريحات مفاجئة لضابط إسرائيلي كبير: نحن سمحنا لحزب الله بهذا الأمر!
رسم توضيحي للعاصفة المغناطيسية
عاصفة مغناطيسية شديدة خلال ساعات.. إلى أي مدى ستؤثر على الأرض!؟
جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
99% من واردات الأسلحة لإسرائيل من هاتين الدولتين.. صحيفة إسرائيلية تكشف!