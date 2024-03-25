للتركيز على العملاء في الصين.. شركة جرانت ثورنتون تفتح مكتبا بالإمارات

أعلنت شركة جرانت ثورنتون للخدمات المهنية اليوم الاثنين أنها أطلقت مكتبا يركز على العملاء في الصين وذلك في إطار عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيركز المكتب على الاستثمارات الدولية بين الدولة الآسيوية والشرق الأوسط.

ويرأس المكتب، الذي يهدف إلى دعم الطلب المتزايد من العملاء عبر مختلف القطاعات، المدير الاستشاري أليكس تسو وي ويضم خبراء يتحدثون بلغة المندرين الصينية.

ويتجه عدد متزايد من شركات إدارة الثروات إلى إنشاء مكاتب في دبي، التي تتزايد مكانتها كوجهة مفضلة للعديد من رجال الأعمال والأسر الغنية في آسيا، وخاصة الصين، حيث يتطلعون إلى الاستفادة من العلاقات الدبلوماسية الدافئة بين بكين والشرق الأوسط.