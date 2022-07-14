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للتصدي لانعدام الأمن الغذائي.. الإمارات تعلن استثمار ملياري دولار لتطوير مجمعات غذائية بالهند

منذ 8 دقائق
العلم الاماراتي

العلم الاماراتي

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تعهدت الإمارات باستثمار ملياري دولار لتطوير مجمعات غذائية متكاملة في الهند، بهدف التصدي لانعدام الأمن الغذائي في جنوب آسيا والشرق الأوسط، وذلك وفقا لبيان مشترك من الإمارات والهند والولايات المتحدة وإسرائيل اليوم الواقع في 14 تموز 2022.

وأضاف البيان أن المجمعات ستقوم على تكنولوجيا مناخية متطورة من أجل تعظيم إنتاجية المحاصيل.

وتابع البيان: “مؤسسات القطاع الخاص في الولايات المتحدة وإسرائيل ستكون مدعوة لتقديم خبراتها وحلولها المبتكرة التي تسهم في استدامة المشروعات”.

وعقد قادة الولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل والهند لقاءً افتراضياً، اليوم الخميس. وقال رئيس وزراء إسرائيل، يائير لابيد، إن الممر بين الإمارات والهند أبرز حل لأزمة الغذاء العالمية، مؤكداً أن الأمن الغذائي أبرز تحديات القرن الحادي والعشرين.

وأشار لابيد إلى ضرورة تطوير سوق الطاقة لحل الأزمة الناجمة عن حرب أوكرانيا.

من جهته، قال رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي: “علينا التعاون لتحقيق الأمن الغذائي”، مشيراً إلى أن هذا اللقاء وضع خريطة طريق لتنفيذ مشاريع مهمة بينها الطاقة والأمن الغذائي.

فيما أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن هذا اللقاء الرباعي واعد على صعيد التعاون الاقتصادي والسياسي والتكنولوجي، مشدداً على أهمية المصالح الاقتصادية في إيجاد تعاون مشترك.

وألقى بايدن باللائمة على الهجوم الروسي على أوكرانيا في أزمتي الغذاء والطاقة العالميتين.

    المصدر :
  • العربية

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