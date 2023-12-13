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للجلسة الثالثة على التوالي.. المؤشر نيكي الياباني يغلق على ارتفاع

منذ 16 دقيقة
مؤشر نيكي الياباني

مؤشر نيكي الياباني

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ارتفع المؤشر نيكي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي الأربعاء مع اقتفاء أسهم أدفانتست وغيرها من الشركات المرتبطة بالرقائق أثر مكاسب في وول ستريت خلال الليل.

وصعد المؤشر نيكي 0.25 بالمئة ليغلق عند 32926.35 نقطة، كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.07 بالمئة إلى 2354.92 نقطة.

وقال شيجيتوشي كامادا المدير العام في قسم الأبحاث بشركة تاتشيبانا للأوراق المالية “ارتفعت السوق اليابانية مدفوعة بزخم وول ستريت التي اتجه فيها المؤشر داو جونز إلى تسجيل مستوى ارتفاع قياسي”.

وقفز سهم أدفانتست لتصنيع معدات صنع الرقائق 5.19 بالمئة وسهم رينيساس إلكترونيكس لصناعة الرقائق 3.75 بالمئة. كما صعد سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.71 بالمئة.

وسجل سهم يوشيو قفزة بلغت 12.27 بالمئة بعد أن قالت إنها ستتعاون مع شركة أبلايد ماتريالز لتطوير تكنولوجيا لسوق التغليف المتقدم لأشباه الموصلات.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، انخفض 149 وارتفع 75 مع استقرار سهم شركة واحدة.

    المصدر :
  • رويترز

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