للجلسة الثالثة على التوالي.. انخفاض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي

انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي للجلسة الثالثة على التوالي الاثنين بسبب المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي على الرغم من تحقيق الأسهم الإيطالية مكاسب بعد أن بدا أن الائتلاف اليميني بقيادة جورجيا ميلوني على وشك الفوز في الانتخابات العامة بالبلاد.

وتراجع المؤشر 0.3 بالمئة ليواصل خسائره منذ الأسبوع الماضي بعد أن أشارت بيانات منطقة اليورو إلى ركود اقتصادي، وزادت من المخاوف بشأن تحركات البنك المركزي صوب التشديد النقدي.

وهبطت أسهم قطاع النفط والغاز 1.1 بالمئة وقطاع التعدين 2.1 بالمئة مع نزول أسعار النفط الخام والمعادن بسبب ارتفاع الدولار والمخاوف من تراجع الطلب نتيجة الركود العالمي المتوقع.

وهبط مؤشر داكس الألماني الرئيسي 0.1 بالمئة، قبل صدور البيانات عن معنويات الشركات في سبتمبر أيلول.

ومع ذلك، ارتفع المؤشر الإيطالي 0.7 بالمئة مدعوما بالمكاسب التي حققتها أسهم الشركات المالية بعد فوز تحالف يمين الوسط بأغلبية واضحة في مجلسي البرلمان بالانتخابات العامة الإيطالية.

وستراقب الأسواق المالية الأوروبية بعناية أولى تحركات ميلوني بدءا من اختيار الوزراء نظرا لماضيها المتشكك في أوروبا ومواقف حلفائها المتضاربة بشأن روسيا.