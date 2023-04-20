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للجلسة الثانية على التوالي.. الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

منذ 14 دقيقة
علم الاتحاد الاوروبي

علم الاتحاد الاوروبي

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أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة للجلسة الثانية على التوالي الخميس بعدما جاءت نتائج الشركات دون المتوقع وهبطت أسهم شركات صناعة السيارات إثر نتائج فصلية ضعيفة من شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة مع هبوط سهم شركة نورديك لأشباه الموصلات 17.6 بالمئة محتلا قاع المؤشر بعدما جاءت مبيعات شركة الرقائق دون المتوقع في الربع الأول.

وهبط مؤشر أسهم شركات صناعة السيارات 3.7 بالمئة مسجلا أكبر خسارة في يوم واحد خلال خمسة أشهر.

وأشار إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إلى أن الشركة ستواصل خفض أسعارها لتحفيز الطلب حتى بعدما تضررت هوامش أرباحها بشدة في الربع الأول.

وأثارت تصريحات ماسك مخاوف من حرب أسعار محتملة مما أضر بأسهم شركات السيارات على جانبي المحيط الأطلسي.

وتراجعت أسهم شركات رينو وستيلانتيس وفولكسفاجن وبي.إم.دبليو ومرسيدس بما بين ثلاثة وثمانية بالمئة.

وهوى سهم تسلا تسعة بالمئة في التداولات الأمريكية.

    المصدر :
  • رويترز

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