للجلسة السادسة على التوالي.. الأسهم الأوروبية تواصل خسائرها

واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها للجلسة السادسة على التوالي الأربعاء إذ أدت المخاوف المتعلقة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار النفط الخام الذي يؤدي إلى ضغوط تضخمية إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

انخفض المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.5 بالمئة ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع.

وتوترت المعنويات في الأسواق العالمية مع تجاوز سعر خام برنت 90 دولارا أمس الثلاثاء 5\9\2023 بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمداد الطوعية مما أجج المخاوف إزاء استمرار ضغوط الأسعار.

كما تأثرت المعنويات بإعلان مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا اليوم الأربعاء انخفاض طلبيات المصانع بأكثر من المتوقع في يوليو\تموز.

وصعد سهم تليفونيكا 3.2 بالمئة بعد استحواذ شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) على حصة 9.9 بالمئة في شركة الاتصالات الإسبانية العملاقة بقيمة 2.1 مليار يورو (2.25 مليار دولار)، في خطوة تجعلها المساهم الأكبر.