الأحد 8 شعبان 1445 ﻫ - 18 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

للجلسة 12 على التوالي.. سوق السعودية تحقق مكاسب متتالية

منذ 6 ثواني
مؤشرات سوق الأسهم السعودية

مؤشرات سوق الأسهم السعودية

A A A
طباعة المقال

واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية الارتفاع للجلسة الـ12 على التوالي مسجلا ارتفاعا بنسبة 6%، وسط حالة من التفاؤل داخل السوق مع إعلان نتائج الشركات السنوية.

وأضاف مؤشر السوق الرئيسية “تاسي” في جلسة اليوم الأحد، نحو 7 نقاط أو 0.05% ليصل إلى 12491 نقطة عند أعلى مستوى منذ عام ونصف.

وشهدت السوق تداولات بقيمة 7.12 مليار ريال عبر تداول 301.4 مليون سهم.

وسجلت أسهم 153 شركة ارتفاعاً في قيمتها بجلسة اليوم، فيما تراجعت أسهم 66 شركات من إجمالي 233 شركة.

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا (نادك، التطويرية الغذائية، عذيب للاتصالات، أيان، الدرع العربي) بنسب تراوحت بين 9.97% إلى 5.35%.

فيما تصدرت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا (سلوشنر، الخريف، سال، باتك، مرافق) بنسبة تراوحت بين 6.5% إلى 1.77%.

وتصدر سهم “أمريكانا” قائمة الأكثر تداولا من حيث الكمية بمقدار 48.9 مليون سهم، فيما تصدر سهم “سال” التداولات من حيث القيمة بـ346.99 مليون ريال.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

مع سيطرة السوق السوداء.. عودة أزمة السجائر مجددا إلى مصر
البابا فرنسيس (رويترز)
اشتباكات السودان
البابا فرنسيس يناشد لإنهاء الحرب الأهلية في السودان
اتفاق على زيادة إنتاج حقل تمار الإسرائيلي للغاز

الأكثر قراءة

الحدود اللبنانية الجنوبية
خلافٌ بين إيران و"الحزب" حول التصعيد في الجنوب
باحث في مختبر
كارثة في طعام الأمريكيين.. اكتشاف مادة كيماوية قد تؤدي لعقم 80 بالمئة من السكان!
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
نائب يحذر من استهداف إسرائيل للبنى التحتية في لبنان!