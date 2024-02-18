للجلسة 12 على التوالي.. سوق السعودية تحقق مكاسب متتالية

واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية الارتفاع للجلسة الـ12 على التوالي مسجلا ارتفاعا بنسبة 6%، وسط حالة من التفاؤل داخل السوق مع إعلان نتائج الشركات السنوية.

وأضاف مؤشر السوق الرئيسية “تاسي” في جلسة اليوم الأحد، نحو 7 نقاط أو 0.05% ليصل إلى 12491 نقطة عند أعلى مستوى منذ عام ونصف.

وشهدت السوق تداولات بقيمة 7.12 مليار ريال عبر تداول 301.4 مليون سهم.

وسجلت أسهم 153 شركة ارتفاعاً في قيمتها بجلسة اليوم، فيما تراجعت أسهم 66 شركات من إجمالي 233 شركة.

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا (نادك، التطويرية الغذائية، عذيب للاتصالات، أيان، الدرع العربي) بنسب تراوحت بين 9.97% إلى 5.35%.

فيما تصدرت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا (سلوشنر، الخريف، سال، باتك، مرافق) بنسبة تراوحت بين 6.5% إلى 1.77%.

وتصدر سهم “أمريكانا” قائمة الأكثر تداولا من حيث الكمية بمقدار 48.9 مليون سهم، فيما تصدر سهم “سال” التداولات من حيث القيمة بـ346.99 مليون ريال.