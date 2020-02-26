أخبار العالم

للحد من انتشار كورونا.. تعطيل الدراسة لأسبوعين في الكويت

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، أنه تقرر عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي، الأربعاء، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المزرم قوله، إن تعطيل الدراسة سيكون اعتبارا من الأول من مارس القادم ولمدة أسبوعين، ويشمل الطلبة والهيئة التدريسية.

المزيد من الأخبار

“رعب في إيران” حتى روحاني خضع للفحوصات..…

الإمارات: شفاء حالتين من كورونا.. وإصابة 6 جدد

وقالت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 25 حالة.

وأكدت الوزارة في بيان أن “الحالات الجديدة هي لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران”.

وبيّنت أن “جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدّة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

وفاة سياسي إيراني بارز بفيروس كورونا

أخبار العالم

الجيش الليبي يعلن مقتل 7 عسكريين أتراك في طرابلس

أخبار العالم

بوتين: رفضت استخدام شخص يشبهني ليحل مكاني عند الحاجة

أخبار العالم

تقارير : طائرة إسرائيلية تقتل مسؤولا بحزب الله في سوريا

أخبار العالم

نواب ألمان يتهمون ميركل بالتورط في مقتل سليماني

أخبار العالم

تعرف على آخر تطورات فيروس كورونا