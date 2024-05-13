للحفاظ على زخم العلاقات.. محادثات ثنائية اليوم بين زعيمي تركيا واليونان

يزور رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تركيا اليوم الاثنين لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهدف الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تحقق في العلاقات الثنائية في الأشهر القليلة الماضية رغم استمرار المشكلات بين الجانبين.

وهناك خلافات منذ فترة طويلة بين تركيا واليونان بشأن عدد من القضايا بما في ذلك الحدود البحرية وموارد الطاقة في شرق البحر المتوسط والرحلات الجوية فوق بحر إيجه فضلا عن قضية قبرص. والبلدان عضوان في حلف شمال الأطلسي.

وبعد توتر استمر لسنوات دفع البلدين إلى شفا الصراع، بدأت أنقرة وأثينا في اتخاذ خطوات مهمة لتحسين العلاقات في السنوات القليلة الماضية خاصة العام الماضي بعد أن أسفرت انتخابات عن بقاء زعيمي البلدين في منصبيهما.

وقال مصدر دبلوماسي تركي إن أردوغان وميتسوتاكيس سيتطرقان خلال محادثاتهما اليوم لمجموعة من الملفات في مجالات التكنولوجيا والسياحة والعلاقات الاقتصادية ومكافحة الإرهاب والهجرة.

وأضاف أنه سيجري تشكيل “مجلس أعمال مشترك” لجمع المهتمين بالأعمال في البلدين.

وزار أردوغان أثينا في ديسمبر كانون الأول ووصف الزيارة بأنها بداية لعهد جديد في علاقات البلدين.

وقال ميتسوتاكيس لصحيفة تركية أمس الأحد إن زيارته لأنقرة، وهي الأولى في خمس سنوات، فرصة لتقييم التقدم الذي شهدته الأشهر القليلة الماضية وللتأكيد على التزام أثينا بتحسين العلاقات.