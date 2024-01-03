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للشهر الثالث على التوالي.. تراجع فرص العمل بأميركا خلال نوفمبر

منذ 46 دقيقة
علم الولايات المتحدة الأمريكية

علم الولايات المتحدة الأمريكية

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انخفضت فرص العمل في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر\تشرين الثاني مع تراجع أوضاع سوق العمل تدريجيا.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الشهري عن فرص العمل ودوران العمالة الأربعاء إن فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، انخفضت 62 ألفا إلى 8.790 مليون في اليوم الأخير من شهر نوفمبر\تشرين الثاني.

وعُدّلت بيانات أكتوبر\تشرين الأول بالزيادة قليلا لتظهر 8.852 مليون فرصة عمل بدلا من 8.733 مليون المعلن عنها سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 8.850 مليون فرصة عمل في نوفمبر\تشرين الثاني. وانخفضت فرص العمل الشاغرة من مستوى قياسي بلغ 12 مليونا في مارس\آذار 2022.

ويشهد سوق العمل تباطؤا مطردا بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)أسعار الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس\آذار 2022.

    المصدر :
  • رويترز

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