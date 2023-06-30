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للشهر الثالث على التوالي.. تراجع نشاط المصانع الصينية خلال يونيو

30 - يونيو - 2023
الصناعة في الصين

الصناعة في الصين

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أظهر مسح رسمي للمصانع في الصين الجمعة انكماش نشاط الصناعات التحويلية للشهر الثالث على التوالي في يونيو\حزيران لكن بوتيرة أبطأ، وذلك في الوقت الذي يتزايد فيه الضغط على صانعي السياسات لاتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الطلب الضعيف.

ووفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء فإن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات سجل قراءة 49.0 في يونيو\حزيران مقارنة مع 48.8 في مايو\أيار، ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وجاءت القراءة متماشية مع التوقعات.

وبدأ المحللون خفض توقعاتهم للاقتصاد الصيني لبقية العام بعدما جاءت بيانات الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة لشهر مايو أيار دون المتوقع في علامة على أن التعافي من الجائحة الذي شهده الاقتصاد في الربع الأول من العام قد بدأ يفقد قوته الدافعة.

    المصدر :
  • رويترز

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