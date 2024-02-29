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للشهر الثاني.. صادرات زيت الوقود الكويتية ترتفع مع زيادة إنتاج مصفاة الزور

منذ ساعة واحدة
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ارتفعت صادرات زيت الوقود الكويتية للشهر الثاني في فبراير/ شباط الجاري، وفقا لبيانات تتبع السفن من كبلر وإل.إس.إي.جي، مع اقتراب مصفاة الزور من العمل بكامل طاقتها.

ومنذ تشغيل مصفاة الزور في نهاية 2022، أصبحت الكويت مصدرا رئيسيا للمنتجات النفطية المكررة، لا سيما زيت الوقود منخفض الكبريت المستخدم في الشحن.

وقالت إف.جي.إي للاستشارات إن مصفاة الزور عملت بكامل طاقتها البالغة 615 ألف برميل يوميا لأول مرة في فبراير شباط، على الرغم من أن المزيد من الاختبارات قد يعني انخفاض هذا المعدل مجددا.

وقال بالاش جين محلل النفط في الشرق الأوسط في إف.جي.إي “نتوقع أن تعمل مصفاة الزور بمتوسط 415 ألف برميل يوميا (67 بالمئة) في 2024، على أن تعمل في أفضل الأحوال بطاقة تتراوح بين 400 و450 ألف برميل يوميا”.

وكشفت بيانات كبلر أن صادرات الكويت النفطية سجلت ارتفاعا قياسيا بلغ نحو 720 ألف طن متري (158 ألف برميل يوميا) في فبراير شباط.

ووفقا لبيانات إل.إس.إي.جي بلغ إجمالي صادرات فبراير شباط نحو 516 ألف طن، وهو أعلى معدل منذ مارس آذار 2016.

ولم ترد مؤسسة البترول الكويتية على طلب للتعقيب.

    المصدر :
  • رويترز

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