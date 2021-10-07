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للشهر الثاني على التوالي.. ارتفاع في أسعار الغذاء العالمية

7 - أكتوبر - 2021
ارتفاع في أسعار الغذاء العالمية

ارتفاع في أسعار الغذاء العالمية

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شهدت أسعار الغذاء العالمية ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، لتبلغ ذروة عشر سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار الحبوب والزيوت النباتية، وفق ما قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الخميس.

ورفعت المنظمة، ومقرها روما، كذلك قليلا توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2021 إلى مستوى قياسي عند 2.8 مليار طن من 2.788 مليار طن في تقديرات الشهر الماضي.

لكنها قالت إن هذه التوقعات القياسية تظل أقل من الاستهلاك المتوقع.

وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يرصد الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأكثر تداولا، 130 نقطة في المتوسط، الشهر الماضي، وهي القراءة الأعلى منذ سبتمبر 2011، بالمقارنة مع القراءة المعدلة لشهر أغسطس عند 128.5 نقطة.

وكانت قراءة شهر أغسطس السابقة 127.4 نقطة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار 32.8 في المئة في سبتمبر. وارتفعت أسعار السلع الزراعية بشدة، العام الماضي، مدفوعة بضعف المحاصيل والطلب القوي من الصين.

وسجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب زيادة في شهر سبتمبر بنسبة 2 في المئة عما كان عليه خلال الشهر الماضي حيث ارتفعت الأسعار العالمية للقمح بحدود 4 في المئة، وبنسبة وصلت إلى 41 في المئة أعلى مما كانت عليه العام الماضي، وذلك بفعل انكماش الكميات المتاحة للتصدير وارتفاع الطلب.

وارتفعت بدورها الأسعار العالمية للأرز، خلال شهر سبتمبر، في مقابل ارتفاع محدود لأسعار الذرة بلغ 0.3 في المئة، أي ما يعادل في المتوسط زيادة نسبتها 38 في المئة من سنة إلى أخرى، في ظل تحسن التوقعات العالمية الخاصة بالمحاصيل وبدء عمليات الحصاد في الولايات المتحدة وأوكرانيا.

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