الأربعاء 7 ذو القعدة 1445 ﻫ - 15 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

للشهر الثاني على التوالي.. استقرار التضخم في السعودية عند 1.6% في أبريل

منذ 56 دقيقة
الأسواق السعودية

الأسواق السعودية

A A A
طباعة المقال

أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء استقرار معدل التضخم السنوي في السعودية عند 1.6 بالمئة في أبريل نيسان للشهر الثاني على التوالي ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، صعدت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 8.7 بالمئة عن العام السابق، فيما زادت الإيجارات الفعلية للمساكن 10.4 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 0.8 بالمئة على أساس سنوي، بينما قفزت أسعار المطاعم والفنادق اثنين بالمئة.

فيما انخفضت أسعار شراء المركبات 2.9 بالمئة في أبريل نيسان مقارنة بالعام السابق، ما أدى إلى انخفاض تكاليف النقل 1.6 بالمئة وهبوط أسعار الملابس والأحذية 4.2 بالمئة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.3 بالمئة في أبريل نيسان مقارنة بشهر مارس آذار، وكانت إيجارات وأسعار المساكن هي المحرك الرئيسي للارتفاع.

وظل التضخم منخفضا نسبيا في السعودية مقارنة بالمستويات العالمية، وأقل من مستوى اثنين بالمئة خلال العام حتى الآن، وذلك في ظل سياسات حكومية تحد من تأثير زيادات الأسعار العالمية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي
غزة تحت النار
المقاومة تمطر مغتصبة "سديروت" بالصواريخ.. والاحتلال ينسحب من حي الزيتون بغزة
مكتب قناة الجزيرة في القدس
غالانت يأمر بوقف بث قناة الجزيرة في الضفة الغربية
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي
قطر تتوقع توقيع المزيد من عقود الغاز المسال طويلة الأمد في 2024

الأكثر قراءة

وزارة الشؤون الاجتماعية
خبر سار للمستفيدين من برنامج أمان
عناصر من قوى الأمن
صورة.. اختلف مع زوجته فرمى أولاده الأربعة عند دوار الليلكي في بيروت!
الشاب الجزائري "الشاب بن عمران عمير"
فيديو لقضية تهز الجزائر.. اختفى 30 عاماً ووجدوه في مكان لا يخطر على بال أحد!