للقاء بوتين.. الزعيم الكوري يصل روسيا على متن قطاره الخاص

ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية، الاثنين، نقلا عن مصادر حكومية رفيعة لم تسمها أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون غادر على متن قطار خاص إلى روسيا لعقد قمة مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وفي وقت سابق اليوم ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن من المتوقع أن يزور كيم، الذي نادرا ما يسافر للخارج، الشرق الأقصى “في الأيام المقبلة”.

وقال الكرملين يوم السبت إن بوتين سيكون في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا لحضور منتدى الشرق الاقتصادي الذي افتُتح أمس الأحد، لكنه أضاف أنه “ليس لديه ما يقوله” بشأن زيارة محتملة لكيم.

وكوريا الشمالية واحدة من الدول القليلة التي تدعم روسيا علانية منذ غزوها أوكرانيا العام الماضي، وتعهد بوتين الأسبوع الماضي “بتوسيع العلاقات الثنائية في جميع المجالات بطريقة مخططة من خلال تجميع الجهود”.

وكانت آخر زيارة قام بها كيم إلى الخارج عام 2019 إلى فلاديفوستوك أيضا لحضور قمته الأولى مع بوتين بعد انهيار محادثات نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأفادت صحيفة تشوسون إلبو الكورية الجنوبية أن كيم غادر بيونجيانج في وقت متأخر أمس الأحد وأنه سيلتقي مع بوتين في وقت مبكر غدا الثلاثاء.

وذكرت قناة (واي.تي.إن) الكورية الجنوبية أن القطار الخاص سيقل كيم للحدود الشمالية الشرقية لبلاده مع روسيا وأن القمة ستُعقد غدا الثلاثاء على الأرجح، رغم أنها ذكرت قبل ذلك أنها ستكون الأربعاء.

ونقل التقريران ما ذكرا عن مصادر حكومية كورية جنوبية لم يسمياها.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن إجراءات الأمن شُددت وتجري عمليات تجميل في محطة القطار الرئيسية بمدينة خاسان الحدودية الروسية، حيث من المتوقع أن يدخل كيم روسيا.

ولم تتطرق وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية لأي خطط لكيم لزيارة روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنها تراقب التطورات رافضة تأكيد أي تفاصيل.

قال مسؤولون ومحللون أمريكيون وكوريون جنوبيون إن من المرجح أن تركز قمة كيم وبوتين على التعاون العسكري واتفاق محتمل لتوريد أسلحة.