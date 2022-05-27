للكشف عن كورونا.. كوريا الشمالية تفحص الأنهار والهواء والقمامة

تخوض كوريا الشمالية معركة شرسة ضد موجة غير مسبوقة من الإصابات بفيروس كورونا، حيث يجري مسؤولو الصحة في البلاد يجرون تحليلا للأنهار والبحيرات والهواء ومياه الصرف الصحي المنزلي والقمامة للكشف عن عدوى فيروس كورونا مع تكثيف البلاد لإجراءات مكافحة التفشي الأول للمرض بها، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وأشارت إلى أن السلطات تكثف عمليات الفحص والتطهير في جميع أنحاء البلاد، بعد الإعلان هذا الأسبوع عن اتجاه “مستقر” في تفشي المرض، بما في ذلك مؤشرات على انحسار موجة الحمى وانخفاض عدد الوفيات نسبيا.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية نقلا عن بيانات من مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ إن حوالي 100 ألف و460 شخصا ظهرت عليهم أعراض الحمى حتى مساء الخميس، مقارنة بنحو 400 ألف قبل حوالي 10 أيام.

وارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالحمى منذ نيسان إلى 3 ملايين و270850 من بين سكان البلاد البالغ عددهم 25 مليون نسمة، وعدد الوفيات إلى 69، بعد تسجيل حالة وفاة في اليوم السابق.