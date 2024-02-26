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للمرة الأولى.. أنفلونزا الطيور تتفشّى في القارة القطبية الجنوبية

منذ ساعة واحدة
القارة القطبية الجنوبية

القارة القطبية الجنوبية

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قال علماء إنه تأكد ظهور نوع مميت من إنفلونزا الطيور في البر الرئيسي للقارة القطبية الجنوبية للمرة الأولى، مما يمثل خطورة محتملة على مستعمرات البطاريق الكبيرة في جنوب القارة.

وقال المجلس الأعلى للبحوث العلمية في إسبانيا أمس الأحد 26\2\2024 “يثبت هذا الاكتشاف لأول مرة أن فيروس إنفلونزا الطيور الشديد العدوى وصل إلى القارة القطبية الجنوبية على الرغم من (بعد) المسافة والحواجز الطبيعية التي تفصلها عن القارات الأخرى”.

وأضاف المجلس أن وجود الفيروس تأكد في 24 فبراير\شباط في عينات مأخوذة من طيور بحرية عثر عليها علماء أرجنتينيون بالقرب من قاعدة بريمافيرا في القارة القطبية.

وتشير حالة الإصابة المؤكدة في القارة القطبية الجنوبية بعد ظهور حالات في الجزر القريبة منها، ومن بينها لبطاريق الجنتو، إلى خطورة إصابة مستعمرات البطاريق في المنطقة بفيروس (إتش5إن1) الذي أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الطيور حول العالم خلال الشهور القليلة الماضية.

وذكر المجلس الأعلى للتحقيق العلمي في بيان “التحاليل أظهرت بشكل بات أن الطيور أصيبت بالفيروس الفرعي لإنفلونزا الطيور إتش5 واحتوى طير واحد على الأقل من الطيور النافقة على فيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى”.

وتتجمع مئات الآلاف من البطاريق في مستعمرات مكدسة في القارة القطبية الجنوبية والجزر القريبة منها مما يساعد الفيروس المميت على الانتشار بسهولة.

كما تُظهر بيانات اللجنة العلمية لأبحاث القارة القطبية الجنوبية إصابة مؤكدة حاليا في قاعدتها البحثية.

    المصدر :
  • رويترز

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