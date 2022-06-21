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للمرة الأولى.. أوكرانيا تستخدم بنجاح الأسلحة الغربية ضد روسيا

منذ ساعة واحدة
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أفادت المخابرات العسكرية البريطانية الثلاثاء الواقع في 21 حزيران بأن القوات الأوكرانية استخدمت بنجاح الأسبوع الماضي لأول مرة صواريخ هاربون المضادة للسفن التي تبرع بها الغرب للاشتباك مع القوات الروسية.

وأضافت وزارة الدفاع في تحديثها اليومي عبر “تويتر “: “كان هدف الهجوم بصورة شبه مؤكدة هو زورق القطر الروسي فاسيلي بيخ الذي كان ينقل أسلحة وأفرادا إلى جزيرة في شمال غرب البحر الأسود”.

ودخلت الحرب مرحلة استنزاف قاسية في الأسابيع الأخيرة، مع تركيز القوات الروسية على الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من منطقة دونباس، والتي ترغب موسكو في الاستيلاء عليها لصالح الانفصاليين المتحالفين معها.

    المصدر :
  • رويترز

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