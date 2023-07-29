للمرة الأولى... ترامب يتشارك مسرحاً في آيوا مع منافسه ديسانتيس

تشارك الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمس الجمعة، المسرح مع منافسيه الجمهوريين للمرة الأولى في ولاية آيوا بعد أن تعهد بأنه لن يتراجع عن ترشحه حال ادانته والحكم عليه في أي من التحقيقات الجنائية القائمة ضده.

وظهر ترامب في حفل لينكولن لجمع التبرعات لحزبه الجمهوري في وقت يواجه فيه تهماً جديدة في إطار قضيّة تعامله المتهوّر مع وثائق سرّية حكومية، ولائحة اتهام محتملة بشأن جهود مزعومة لإلغاء نتيجة انتخابات 2020.

ومع 10 دقائق لكل مرشح، أبقى المرشحون على الحد الادنى من التصريحات النارية إلا أن المرشح الأوفر حظا لم يتردد في التعبير عن رأيه في منافسه الرئيسي حاكم فلوريدا رون ديسانتيس.

وذكر المرشّح الأوفر حظاً في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري لعام 2024، استطلاعات للرأي تشير إلى أنه سيتمكن من هزيمة الرئيس الحالي جو بايدن بسهولة، بينما سيخسر ديسانتيس أمامه، وقال “لن أغامر مع هذا” في إشارة إلى ديسانتيس.

ولخص ترامب سريعاً أهم انجازات ولايته الرئيسية، من تعيينه ثلاثة قضاة محافظين في المحكمة العليا إلى سحب القوات الأميركية من أفغانستان، ولم يتطرق إلى مشاكله القانونية إلا قليلا.

وأضاف “لو لم أترشح، لما لاحقني أحد”.

ومن جانبه، أبقى ديسانتيس على خطابه المعتاد ولم يستغل الفرصة لتوجيه أي انتقادات لترامب.

وأكد أمام الحاضرين في دي موين “انتهى وقت الاعذار. علينا انجاز المهمة. سأقوم أنا بانجازها”.