للمرة الأولى.. جيش الاحتلال يعلن استخدام سلاح جديد

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه استخدم نظام الدفاع الجوي (آرو) للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع مع حركة حماس في 7 أكتوبر لاعتراض صاروخ أرض-أرض فوق البحر الأحمر كان قادما باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش في بيان “تم إطلاق صاروخ أرض-أرض في اتجاه الأراضي الإسرائيلية من منطقة البحر الأحمر وتم اعتراضه بنجاح بواسطة نظام الدفاع الجوي المضاد للصواريخ آرو (السهم)”.

وأشار إلى أنه جرى كذلك صباح الثلاثاء استنفار طائراته “عقب رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر حيث اعترضت أهدافًا معادية حلقت في المنطقة”.

وأكد الجيش “تم اعتراض جميع التهديدات الجوية خارج الأراضي الإسرائيلية، ولم يتم رصد أي تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية”.

ويأتي الإعلان الإسرائيلي بعد ساعات من إعلان المتمردين اليمنيين أنهم أطلقوا مسيّرات نحو إسرائيل ردا على الحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من 3 أسابيع.

وردًا على سؤال بشأن إطلاق مسيرات في اتجاه مدينة إيلات في جنوب إسرائيل، قال رئيس حكومة الحوثيين عبد العزيز بن حبتور لوكالة فرانس برس إن “هذه المسيرات تابعة للجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء”.

وأضاف أن الحوثيين الذين سيطروا على صنعاء عام 2014 ويسيطرون على مساحات واسعة من البلاد، هم “جزء من محور المقاومة” ضد إسرائيل ويقاتلون “بالكلمات والطائرات المسيرة”.

وأكد أن “نحن جزء من محور المقاومة” مضيفًا “أننا نشارك بالقول وبالكلمة وبالمسيرات”.

ومن المتوقع أن تصدر الجماعة بيان في وقت لاحق الثلاثاء يتضمن المزيد من التفاصيل حول مشاركتهم في “المقاومة” ضد إسرائيل.