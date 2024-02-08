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للمرة الأولى.. سوناطراك الجزائرية تعتزم تصدير الغاز لألمانيا عبر خط أنابيب

منذ 28 دقيقة
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أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية وشركة في.إن.جي الألمانية في بيان اليوم الخميس إن ألمانيا ستستورد الغاز الطبيعي الجزائري عبر خط أنابيب للمرة الأولى بموجب عقد متوسط الأجل بين شركة الطاقة الجزائرية المملوكة للدولة ووحدة تابعة للشركة الألمانية.

وقال رشيد حشيشي الرئيس التنفيذي لسوناطراك في البيان “يسعدنا تعزيز شراكاتنا في مجال الطاقة مع أوروبا من خلال هذه الاتفاقية التاريخية مع شركة في.إن.جي”.

وبموجب الاتفاق، تصبح في.إن.جي أول شركة ألمانية تشتري الغاز الطبيعي من الجزائر عبر خط أنابيب، وفق ما نقله البيان عن الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية.

وأُبرم الاتفاق بين سوناطراك وشركة في.إن.جي هاندل أوند فرتريب ومقرها لايبزيج، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة في.إن.جي إيه.جي.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن مدة العقد أو قيمته.

واضطرت برلين إلى البحث عن موردين جدد بعدما توقفت عن استيراد الغاز الروسي الذي اعتمدت عليه لعقود عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويبلغ إنتاج الجزائر من الغاز 106 مليارات متر مكعب سنويا، بحسب بيانات سوناطراك.

    المصدر :
  • رويترز

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