للمرة الأولى في ألمانيا.. شوارع فرانكفورت تزدان بحلة رمضان

ازدانت مدينة فرانكفورت الألمانية بالأضواء، يوم أمس الأحد، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، في سابقة على المستوى الوطني وفقا للسلطات والإعلام المحلي.

وكشف النقاب رسميا عن لافتة كبيرة تحمل عبارة “رمضان مبارك”، كما تم عرض الأضواء بشكل نجوم وفوانيس، في حفل أقيم مساء وتمت خلاله إضاءة شارع للمشاة في وسط المدينة، الذي يتميز بوجود العديد من المطاعم والمقاهي.

وتعد هذه المرة الأولى التي تضاء فيها مدينة ألمانية خلال شهر رمضان، وفقا لتصريحات السلطات المحلية ووسائل الإعلام الألمانية.

ورحبت رئيسة بلدية مدينة فرانكفورت، نرجس إسكندري غرونبرغ، باللفتة “الرائعة” لتزيين المدينة بالأضواء بمناسبة شهر رمضان، مشيدة بدورها في تعزيز التعايش السلمي بين سكان المدينة.

وأعربت عن أملها في أن تكون هذه البادرة مصدر إلهام وأمل خلال الأوقات الصعبة، مؤكدة أهمية تعزيز الوحدة والتلاحم في المجتمع الحضري المتنوع.

ويقطن في مدينة فرانكفورت، المركز المالي لألمانيا، أكثر من 750 ألف نسمة بينهم 100 ألف مسلم.

وبحسب صحيفة “بيلد”، تم وضع زينة رمضان في شوارع مدينة كولن أيضا للمرة الأولى، رغم أنه تم تمويلها من تبرعات خاصة وليس من الأموال العامة.

ورحب فرع فرانكفورت لمجلس التنسيق الإسلامي بالمبادرة، واعتبرها علامة على الاعتراف بالتنوع الثقافي والديني في المدينة العالمية.

وبدوره، أدان روبرت لامبرو، النائب الإقليمي لولاية هيسن وزعيم حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، ما وصفه بـ “الخضوع للإسلام”.

وتأتي هذه المبادرة من عضو المجلس البلدي عمر شحاتة، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يتزعمه المستشار أولاف شولتس. وأوضح لصحيفة “فرانكفورتر ألغماينه” أنه استلهم هذه الخطوة من مدينة لندن، التي أضاءت شوارعها للمرة الأولى خلال شهر رمضان العام الماضي.

وردا على الانتقادات التي وجهها حزب البديل من أجل ألمانيا، أشار شحاتة إلى أن الكثير في فرانكفورت يتحدون ضد اليمين المتطرف وضد التحامل على المسلمين والتمييز ضدهم.