للمرة الأولى في اليابان.. انقطاع جزئي للكهرباء عن المنازل

أطلقت الحكومة اليابانية، الثلاثاء، للمرة الاولى تحذيرات بشأن تزويد الطاقة في ظل نقص في الامدادات، بعدما تسبب الزلزال الذي ضربها الاسبوع الماضي باغلاق عدد من المعامل. وادى الى مشاكل تقنية في شركة الكهرباء في طوكيو.

وقد توجهت وزارة الاقتصاد اليابانية الى المناطق التي تتزود بالطاقة من كهرباء طوكيو(tepco)،وسط توقعات بارتفاع الطلب على الطاقة لتلبية احتياجات التدفئة في ظل انخفاض درجات الحرارة.

كما دعت الوزارة المواطنين الى تخفيف استهلاك الطاقة. اذ توجه احد المسؤولين الى اليابانيين في مؤتمر صحافي، قائلا: ” نطلب تعاونكم للحد من استهلاك الطاقة، من خلال وضع منظم الحرارة على درجة حرارة ٢٠، واطفاء الأضواء غير الضرورية”.

وأدى زلزال بقوة ٧.٤ درجات ضرب شمال اليابان الاربعاء الماضي، الى تدمير المعدات، كما أجبر معامل تغذية كهربائية في عدد من المناطق الى الإغلاق. ولفت احد الوزراء في الحكومة اليابانية الى ان بعضا من هذه المعامل قد يحتاج الى اسابيع، وحتى أشهر للعودة الى العمل.

وفي طوكيو، تساقط الثلج، الثلاثاء، وسط درجات حرارة متدنية.

وتزامنا مع تحذيرات الحكومة، افادت “كهرباء طوكيو” الثلاثاء، بأن مشاكل تقنية أدت الى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن حوالي ألفين ومئة وعشرين منزلا في ثلاث ولايات بالقرب من طوكيو.

وقال “هيروشي اوكاموتو” مسؤول في شركة كهرباء طوكيو، خلال مؤتمر صحافي،ان هذا الانقطاع غير مرتبط بأزمة نقص الطاقة الناتجة عن الزلزال.

وكان زلزال قد ضرب شمال شرق اليابان ليل الأربعاء الماضي، محدثًا هزّة في طوكيو وتحذيرات من إمكانية وقوع تسونامي في أجزاء من الساحل في شمال شرق البلاد، وفق ما اعلنت هيئة الأرصاد اليابانية.

وتم تحديد مركز الزلزال قبالة منطقة فوكوشيما وعلى عمق 60 كلم. وبعد وقت قصير من وقوعه عند الساعة 23,36 صدر تحذير من موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى متر واحد في بعض المناطق الساحلية.