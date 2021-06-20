للمرة الأولى منذ تفشي الجائحة.. بريطانيا تسمح بإقامة الأعراس

للمرة الأولى منذ تفشي جائحة كورونا، سمحت الحكومة البريطانية بإقامة حفلات الزفاف في الأماكن المفتوحة في إنجلترا وويلز.

وحتى الآن كانت بريطانيا تسمح فقط بحفلات الزفاف الخاصة ببعض المجموعات الدينية في الأماكن المفتوحة، في حين يتعين على الآخرين عقد القران على نطاق ضيق وحضور محدود.

وقال وزير العدل البريطاني روبرت باكلاند لشبكة “سكاي نيوز” إن هذا القرار أعطى “مرونة أكبر” لحفلات الزفاف في “استقبال مزيد من الضيوف بطريقة آمنة”.

وبموجب القواعد الجديدة سيكون بإمكان الأشخاص في إنجلترا وويلز اعتبارا من بداية يوليو إقامة حفلات الزفاف ومراسم الشراكة المدنية في الهواء الطلق أو “في مبنى مغطى جزئيا” في أماكن معتمدة مثل الفنادق.

وهذه القواعد ستكون مؤقتة وتستمر حتى أبريل 2022 على الرغم من أن الحكومة قالت إنها ستجري مشاورات لاتخاذ قرار بجعلها دائمة.

ووصفت الحكومة الخطوة بأنها “تعزيز لقطاع حفلات الزفاف”، إذ توفر مزيدا من المرونة وتسمح بإقامة الحفلات في أماكن مفتوحة للمرة الأولى.

واشتكى منظمو حفلات الزفاف وأصحاب المرافق السياحية من أن القيود المفروضة على الاحتفالات خلال فترة الوباء جمدت أعمالهم.

وسبق لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي تزوج وأقام حفل زفاف في مايو الماضي أن بشر هذا الشهر المقدمين على الزواج بإلغاء الحد الأقصى البالغ 30 ضيفا في حفلات الزفاف، بحيث بات عدد الضيوف الآن يعتمد على مساحة المكان. ومع ذلك لا يزال الرقص ممنوعا في هذه الحفلات.