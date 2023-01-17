للمرة الثالثة خلال شهر.. هولندا تستدعي سفير إيران

استدعت وزارة الخارجية الهولندية، السفير الإيراني في لاهاي، على خلفية إعدام طهران علي رضا أكبري، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”.

وأفادت الوكالة، يوم الثلاثاء، بأن “وزير الخارجية الهولندي فويبكي هوكسترا، استدعى السفير الإيراني لدى لاهاي علي رضا كاظمي آبادي، وأبلغه احتجاجات أمستردام تجاه إعدام علي رضا أكبري”.

وهذه هي المرة الثالثة التي تستدعي فيها هولندا السفير الإيراني لديها خلال شهر واحد، إذ اتخذت أمستردام الخطوة ذاتها في أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ومطلع كانون الثاني/ يناير الجاري، احتجاجا على سياسات طهران فيما يتعلق بالاحتجاجات وإعدامات المتظاهرين.

يذكر أن علي رضا أكبري نائب وزير الدفاع السابق في حكومة محمد خاتمي، كان رئيسًا لمعهد البحوث الإستراتيجية في وزارة الدفاع، وكان مسؤولا عن التنظيم العسكري لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 598 الخاص بقبول وقف إطلاق النار بين إيران والعراق أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

وكانت السلطات الإيرانية أعدمت السبت الماضي، علي رضا أكبري، وهو موظف سابق بوزارة الدفاع، وقد اتهمته طهران بالتجسس لصالح المخابرات البريطانية.

ونفى علي رضا أكبري بشدة هذه الاتهامات وقال “إن السلطات ليس لديها أدلة تثبت ادعاءاتها باستثناء الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب”.

وردت بريطانيا على إعدام مواطنها في إيران واستدعت مؤقتًا سفيرها من طهران وعاقبت محمد جعفر منتظري، المدعي العام الإيراني.

كما استدعت ألمانيا أمس الإثنين السفير الإيراني لدى برلين، بسبب ما وصفته بـ”استمرار طهران في انتهاك حقوق الإنسان في إيران”.

واستدعت فرنسا أيضا القائم بأعمال السفارة الإيرانية في باريس بعد يوم واحد من إعدام أكبري.