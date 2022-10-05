للمرة الثالثة خلال هذا العام.. اليمن يخفض سعر البنزين 10 بالمئة

أعلنت شركة النفط الحكومية في مدينة عدن بجنوب اليمن (الأربعاء 5-10-2022) عن خفض جديد لأسعار وقود السيارات بنحو 10 بالمئة، للمرة الثالثة خلال العام الحالي وذلك تماشيا مع هبوط أسعار المشتقات عالميا.

وقال مسؤول رفيع بالشركة لرويترز إنه بموجب القرار الذي بدأ سريانه ظهر اليوم، ينخفض سعر صفيحة البنزين سعة 20 لترا إلى 19500 ريال (حوالي 17 دولارا)، أي بواقع 975 ريالا للتر الواحد، من 21800 ريال ( 19 دولارا).

والسعر الجديد هو نفسه في المحطات الخاصة التجارية في عدن والمحافظات المجاورة.

وهذا ثالث تخفيض لأسعار وقود السيارات خلال العام الجاري، بعد أن شركة النفط بعدن السعر مرتين خلال أبريل نيسان.

وأكد المسؤول استمرار الشركة في متابعة متغيرات الأسعار وأنها لن تتردد في خفض أسعار الوقود في حال استمرار انخفاضه عالميا.

ودأبت الشركة منذ مطلع العام 2022 على الإعلان في كل شهر عن زيادة جديدة في الأسعار، كان آخرها في العاشر من أغسطس آب حينما رفعت أسعار وقود السيارات بنسبة 11 بالمئة، وبررت ذلك بالارتفاع الحاد في أسعار الوقود العالمية بفعل تأثير أزمة أوكرانيا وهبوط العملة المحلية.

كانت شركة النفط التابعة لحركة الحوثيين في اليمن خفضت في منتصف سبتمبر أيلول أسعار البنزين بشكل طفيف في مناطق سيطرتها في شمال وغرب البلاد، وذلك للمرة الثانية خلال شهر عقب وصول ناقلات نفط جديدة إلى ميناء الحديدة.

وخفضت سعر صفيحة البنزين سعة 20 لترا إلى 11500 ريال من 12000 ريال.

واليمن منتج صغير للنفط، وتراجع إنتاجه حاليا إلى 60 ألف برميل يوميا بعد أن كان قبل الحرب ما بين 150 و200 ألف برميل يوميا، في حين كان يزيد على 450 ألفا في عام 2007، وفقا للبيانات الرسمية.