للمرة الثالثة.. منظمة الصحة العالمية تؤجل نشر تقرير "مصدر كورونا"

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن الخبراء الذين أوفدتهم إلى الصين لتقصي منشأ وباء كوفيد-19 سينشرون تقريرهم الذي أعد مع الخبراء الصينيين الأسبوع المقبل “على الأرجح”، وليس هذا الأسبوع، في تأجيل هو الثالث من نوعه لهذا التقرير الذي يترقبه الكثيرون في العالم.

وقال الناطق باسم المنظمة، كريستيان ليندميير، في تصريح صحفي في جنيف إن “التقرير ليس جاهزا بعد”، مضيفا “ما نسمعه من جانب أعضاء البعثة هو أن التقرير سينشر على الأرجح الأسبوع المقبل”.

ويترقب العالم بفارغ الصبر قراءة استنتاجات التقرير، خاصة بعد أن أعلنت منظمة الصحة في بادئ الأمر أن فريق الخبراء الذي أقام لأربعة أسابيع في ووهان سينشر سريعا تقريرا أوليا قبل التقرير النهائي. لكن تم التخلي عن ذلك في فبراير بدون إعطاء تفسيرات واضحة.

ثم أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في 5 مارس أن التقرير سينشر في منتصف الشهر، واعدا باطلاع الدول الأعضاء عليه “قبل نشره”.

وكلفت منظمة الصحة العالمية بموجب قرار اعتمد في مايو 2020 من قبل الدول الأعضاء بدرس منشأ فيروس سارس-كوف-2 المسبب لوباء كوفيد-19 بالتعاون مع خبراء صينيين.

واستغرق اختيار الأخصائيين الكثير من الوقت، ولم يتمكن الخبراء الدوليون المشهود لهم من قبل نظرائهم في اختصاصاتهم المختلفة، من التوجه إلى الصين إلا في يناير بعد محادثات طويلة بين بكين ومنظمة الصحة العالمية.

وقال كريستيان ليندميير الثلاثاء “كما تعلمون، مع كل هذه التقارير وكلما زاد عدد الأشخاص المعنيين بالأمر زاد عدد الأشخاص الذين لديهم رأي لقوله”.

وأضاف “ما زال يجب وضع اللمسات الأخيرة عليه. يريدون القيام بذلك بشكل صائب ونحن ننتظر التقرير النهائي”.

وعرض خبراء منظمة الصحة – خلال مؤتمر صحفي طويل في ووهان في نهاية مهمتهم – فرضيات العمل المختلفة حول كيفية انتقال الفيروس المسبب لكوفيد-19 من الحيوان الى الإنسان.

ويعتقد الخبراء أن فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19 مصدره الخفافيش، ويرون أن فرضية انتقال عدوى كورونا من خلال حيوان وسيط مثل نمس أو أرنب أو سواهما، هي “الأكثر ترجيحا”.

وفي ووهان استبعد الخبراء فرضية تفشي الفيروس عن طريق الخطأ من معهد ووهان لعلم الفيروسات.

لكن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أكد في وقت لاحق أن “جميع الفرضيات ما زالت مطروحة” في ما يتعلق بمنشأ وباء كوفيد-19.