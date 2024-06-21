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للمرة الثانية.. أسعار الذهب تتجه لتحقيق مكسب أسبوعي

منذ ساعتين
الذهب

الذهب

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تتجه أسعار الذهب الجمعة لتحقيق مكسب أسبوعي للمرة الثانية على التوالي، مدفوعة بالطلب على أصول الملاذ الآمن وسط توتر في الشرق الأوسط وتزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2360.95 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته في أسبوعين خلال الجلسة السابقة. وتقدم المعدن بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2374.60 دولار.

وقال كلفين وونغ كبير محللي الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا “على المدى القصير، الدافع الحالي لتحرك الذهب صعودا هو في المقام الأول تزايد التوتر الجيوسياسي، خاصة بعد الأنباء المتعلقة بالهجوم على غزة”.

أسفرت عدة غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة أمس الخميس 20\6\2024 إلى مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

وأضاف وونغ “تتطلع السوق الآن إلى احتمالية خفض لسعر الفائدة بعد سبتمبر\أيلول، مما قد يدعم الذهب، ويبقيه فوق مستوى 2300 دولار”.

يقلص انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 30.60 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 982.45 دولار، وتقدم البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 930.98 دولار.

وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.

    المصدر :
  • رويترز

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