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للمرة الثانية.. الاحتياطي الفيدرالي يثبت أسعار الفائدة

منذ ساعة واحدة
بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

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للمرة الثانية على التوالي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع أغلب التوقعات، لتظل عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5 بالمئة، وهو الأعلى منذ 22 عاما.

وكان المركزي الأميركي توقف عن رفع الفائدة في سبتمبر الماضي وأبقى عليها دون تغيير، وذلك بعد زيادتها 11 مرة منذ مارس 2022، ضمن محاولات الفيدرالي لكبح التضخم.

وبحسب بيان الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، فإنه قد ترك الباب مفتوحا أمام زيادة تكاليف الاقتراض مجددا، كما أنه بقوة الاقتصاد الأميركي، لكنه أشار أيضا إلى الأوضاع المالية الأصعب التي تواجهها الشركات والأسر.

    المصدر :
  • رويترز

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