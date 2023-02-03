للمرة الثانية خلال أسبوع.. الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجريان تدريبات جوية

أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات للمرة الثانية خلال أسبوع الجمعة، على الرغم من تصريحات كورية شمالية بأن التدريبات تزيد التوترات في شبه الجزيرة.

وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيان إن البلدين أجريا تدريبات جوية مشتركة فوق البحر غرب شبه الجزيرة الكورية الجمعة بمشاركة طائرات حربية من بينها إف-35 إيه الكورية الجنوبية وطائرات إف-22 وإف-35 بي الأمريكية.

وأضاف أن القوات الجوية للبلدين “ستواصل التدريبات المشتركة لتعزيز قدرات الرد والجاهزية لدرء التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية”.

وفي العام الماضي، أجرت كوريا الشمالية عددا قياسيا من تجارب الصواريخ الباليستية المحظورة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، وتم أيضا رصد إعادة فتح موقع تجارب الأسلحة النووية المغلق، مما عزز التوقعات بأن بيونجيانج ستجري تجربة نووية للمرة الأولى منذ عام 2017.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية أمس الخميس 2\2\2023 إن التدريبات السابقة التي أجرتها الولايات المتحدة وحلفاؤها وصلت إلى “حافة خط أحمر” وهددت بتحويل شبه الجزيرة إلى “ترسانة حرب ضخمة ومنطقة حرب شديدة الخطورة”.

وذكر البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية أن بيونجيانج ليست مهتمة بالحوار ما دامت واشنطن تنتهج سياسات عدائية.