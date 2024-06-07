للمرة الثانية في أقل من أسبوع.. مستوطنون يحرقون مزروعات في الضفة

أضرم مستوطنون متطرفون النار ، اليوم الجمعة، في أراض زراعية بقرية برقة شرقي رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.

وقال عمدة بلدة برقة صايل كنان إن مستوطنين إسرائيليين أحرقوا نحو 400 دونم من أراضي الفلسطينيين المزروعة بالأشجار المثمرة كالزيتون.

وأضاف كنان أن المستوطنين أعادوا الهجوم على البلدة وحاولوا إحراق منازل فلسطينية، كما أحرقوا مستودعا للمركبات القديمة.

وبيّن أن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مجموعة من الفلسطينيين حاولت صد هجوم المستوطنين.

وأشار إلى أن اعتداءات المستوطنين في البلدة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي “تصاعدت وتنوعت بين مهاجمة الناس والمنازل وقطع الأشجار ومنع الوصول للحقول، وحرق مزروعات”.

وندد كنان بتلك الاعتداءات، مطالبا بـ”تدخل فوري لوقف الهجمات التي تتم بحماية الجيش الإسرائيلي”.

مستوطنون يهاجمون أراضي الفلسطينيين الزراعية بقرية برقة شرقي رام الله بالضفة الغربية ويضرمون النيران فيها#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/zuNy5mkNHK — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) June 7, 2024

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.