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للمرة الثانية.. لقاء يجمع وزير الدفاع الروسي مع مسؤول عسكري صيني كبير

منذ 40 دقيقة
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

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أفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء بأن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أجرى محادثات في موسكو الأربعاء مع مسؤول عسكري صيني كبير.

ونقلت الوكالة عن شويغو قوله خلال الاجتماع مع الجنرال تشانغ يوشيا نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية “نحن، على عكس بعض الدول الغربية العدوانية، لا نؤسس تكتلا عسكريا، فالعلاقات بين روسيا والصين نموذج للتفاعل الاستراتيجي القائم على الثقة والاحترام”.

وهذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها الجانبان في غضون عشرة أيام، بعد المحادثات التي أجريت على هامش ندوة حضرها شويغو في بكين في 30 أكتوبر\تشرين الأول.

وأعلن الرئيسان فلاديمير بوتين وشي جين بينغ عن شراكة “بلا حدود” قبل أقل من ثلاثة أسابيع من إرسال روسيا قواتها إلى أوكرانيا العام الماضي.

وتحجم الصين عن انتقاد أعمال موسكو هناك وتحذر الولايات المتحدة بكين من مغبة تزويد روسيا بالأسلحة.

    المصدر :
  • رويترز

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