للمرة الخامسة.. المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 35 بالمئة

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 35 بالمئة اليوم الخميس للمرة الخامسة على التوالي، كما كان متوقعا، ليواصل سياسة التشديد للشهر الثالث على التوالي مع تكثيف جهوده لكبح التضخم.

وفي استطلاع أجرته رويترز، توقع معظم الاقتصاديين رفع سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، بينما توقع أربعة رفع سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة واقتصادي واحد 300 نقطة. وارتفعت أسعار الفائدة 2650 نقطة أساس منذ يونيو حزيران.

وأكدت لجنة السياسات بالبنك من جديد أنها مستعدة لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر حسب الحاجة للحد من التضخم، الذي ارتفع إلى معدل سنوي قدره 61.53 بالمئة في سبتمبر أيلول ومن المتوقع أن يرتفع في العام المقبل.

ومنذ فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفترة جديدة في مايو الماضي، واستعانته بفريق اقتصادي جديد، تتحول إلى تركيا بعيدا عن السياسات غير التقليدية التي استمرت لسنوات، وأدت إلى هروب المستثمرين وانهيارات في العملة، حيث رفع البنك المركزي أسعار الفائدة عدة مرات، كما تسعى الحكومة إلى استعادة ثقة المستثمرين، والسيطرة على التضخم.