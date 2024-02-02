للمرة الرابعة.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز

أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الجمعة أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الغربي، وهي المرة الرابعة خلال ما يزيد قليلا عن أسبوع التي تطلق فيها بيونجيانج مثل هذه الصواريخ.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن عملية الإطلاق تمت الساعة 11 صباحا (0200 بتوقيت جرينتش) لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

ووصفت كوريا الشمالية هذه الصواريخ بأنها صواريخ كروز “استراتيجية”، في إشارة إلى أنها قد تكون ذات قدرة نووية.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن البلاد اختبرت صواريخ كروز جديدة تُطلق من الغواصات بحضور الزعيم كيم جونج أون للإشراف على عملية الإطلاق، والتي استخدمت صواريخ تحمل العلامات التعريفية نفسها للصواريخ التي تطلق من الأرض.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن بيونجيانج تختبر الصواريخ على ما يبدو لتحسين قدراتها.

وتأتي أحدث عملية إطلاق بعد أن قالت كوريا الشمالية في وقت مبكر من اليوم الجمعة إن كيم تفقد حوض بناء السفن في مدينة نامبو على الساحل الغربي وشدد على أهمية وجود قوة بحرية قوية في “الاستعدادات للحرب”، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم اطلع على بناء سفن حربية مختلفة بموجب “خطة ضخمة” جديدة قررتها قيادة البلاد.

وكانت الوكالة قد قالت يوم الاثنين إن كيم تفقد بناء غواصة نووية وناقش قضايا تتعلق بتصنيع أنواع أخرى من السفن الحربية الجديدة، دون ذكر تفاصيل.

وفي الأشهر القليلة الماضية، اختبرت كوريا الشمالية مجموعة من الأسلحة شملت أنظمة صواريخ باليستية قيد التطوير ومركبة مسيرة تحت الماء.

وقالت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية اليوم الجمعة إنها أكملت التدريب مع قوات العمليات الخاصة الكورية الجنوبية.

وتتهم كوريا الشمالية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بتصعيد التوترات من خلال تدريبات عسكرية واسعة النطاق، مما لم يترك لها أي خيار سوى تكثيف الاستعدادات لحرب نووية.