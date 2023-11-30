الخميس 16 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 30 نوفمبر 2023 |
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للمساهمة في تعزيز الأمن.. بريطانيا ترسل سفينة تابعة للبحرية الملكية إلى الخليج

منذ ساعة واحدة
علم بريطانيا

علم بريطانيا

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أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، أنها أرسلت السفينة دايموند التابعة للبحرية الملكية للمساهمة في تعزيز الأمن في الخليج والمحيط الهندي.

وذكرت بريطانيا أن السفينة دايموند “ستعمل على ردع التصعيد من جانب الجهات الخبيثة والمعادية التي تسعى إلى تعطيل الأمن البحري”، وستجري عمليات لضمان حرية الملاحة وطمأنة السفن التجارية وضمان التدفق الآمن للتجارة.

واحتجز الحوثيون في اليمن سفينة الشحن جالاكسي ليدر في جنوب البحر الأحمر في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس “من المهم أن تعزز المملكة المتحدة وجودنا في المنطقة للحفاظ على أمن بريطانيا ومصالحنا في عالم به اضطرابات ونزاعات أكثر”.

وتنشر بريطانيا بالفعل الفرقاطة لانكستر وثلاث سفن لصيد الألغام وسفينة دعم في المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

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