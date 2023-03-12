للمقيمين بدول الخليج.. السعوديّة تُعلن آلية التقديم لزيارة مكة والمدينة

أعلن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، أنّ بإمكان جميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، بتأشيرة زيارة الكترونية للسعودية.

ونشر عبر حسابه في “تويتر” اليوم الأحد، تفاصيل عن تأشيرة أداء العمرة للمقيمين في دول الخليج ورابط التقديم، وكتب “أهلًا وسهلًا بهم جميعاً من دون اشتراط مهنة محددة”.

وبحسب منشور الربيعة فإن التأشيرة تشمل المقيمين أنفسهم وأقاربهم من الدرجة الأولى.

كما أنها تضمن دخولًا مفردًا أو متعددًا للمملكة، وتأدية مناسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة، وزيارة المواقع التاريخيّة والأنشطة السياحية، وزيارة مدن المملكة كافة.

الآن أصبح بإمكان جميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، بتأشيرة زيارة إلكترونية للمملكة. فأهلًا وسهلًا بهم جميًعا دون اشتراط مهنة محددة..رابط التقديم https://t.co/QcIB3hVP8G pic.twitter.com/vfyu6bz9xN — توفيق الربيعة (@tfrabiah) March 11, 2023

كذلك بيّن الوزير السعودي أنّ الرسوم هي 300 ريال، بالإضافة إلى رسم التأمين الطبي، ويتم التقديم عبر منصة روح السعودية.

أما المتطلبات فهي إقامة خليجيّة سارية لمدة 3 أشهر، وجواز سفر سار لمدة 6 أشهر.

لا مهن محددة

وكان وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، قد أعلن عن إلغاء السعودية لاشتراط مهن محددة لمنح تأشيرة السياحة لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال وزير السياحة السعودي: نرحب بجميع المقيمين في دول الخليج، بخطواتٍ واضحة وبسيطة؛ أصبح استخراج التأشيرة لزيارة السعودية أسهل، من دون اشتراط مهن محددة.

وأطلقت السعودية العام الماضي تأشيرة سياحية للمقيمين في دول الخليج شملت أصحاب مهن محددة، حيث تسمح التأشيرة السياحية بالدخول للسعودية لأسباب سياحية مثل الفعاليات، وزيارة العائلة والأصدقاء، والأنشطة الترفيهية، وأداء فريضة العمرة (لا تشمل فريضة الحج) بالإضافة لعدم شمولها للرحلات بغرض الدراسة، وتبلغ قيمة رسوم التأشيرة 300 ريال، إضافة لقيمة التأمين الطبي.