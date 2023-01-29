لليوم الثالث.. نيوزيلندا تتعرض لسيول وانهيارات ارضية

تعرضت الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا لأمطار غزيرة مرة أخرى اليوم الأحد 29\1\2023 مما تسبب في حدوث انهيارات وسيول وقطع الطرق، في حين ارتفع عدد القتلى إلى أربعة بعد التأكد من وفاة شخص كان في عداد المفقودين.

ولا تزال أوكلاند التي تتعرض لهطول غزير للأمطار منذ يوم الجمعة 27\1\2023 في حالة طوارئ، وهي أكبر مدينة في نيوزيلندا ويبلغ تعدادها 1.6 مليون نسمة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد من طقس أشد قسوة اليوم وغدا ستشهده الجزيرة الشمالية، وأضافت أن هطول الأمطار بغزارة قد يتسبب أيضا في حدوث‭‭‭ ‬‬‬سيول وغمر الشوارع بالمياه نتيجة عدم قدرة شبكة الصرف الصحي على تصريفها.

وقالت السلطات الاحد إن آلاف العقارات ما زالت بدون كهرباء في حين انقطعت المياه عن المئات من تلك العقارات.

بيد أن شركة طيران نيوزيلندا قالت إن الرحلات الدولية للشركة من وإلى أوكلاند ستستأنف ظهر الاحد 29\1\2023.