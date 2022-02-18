لليوم الثاني.. أوكرانيا تتعرض لقصف مدفعي وموسكو في قفص الإتهام

لليوم الثاني على التوالي، اتهم متمردون مدعومين من روسيا شرقي أوكرانيا، قوات حكومة كييف بقصف بالمدفعية قرية تحت سيطرتهم، الجمعة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء إنترفاكس

وكانت تراشقت كييف والمتمردون بالاتهامات بتصعيد التوتر من خلال شن هجمات بالمدفعية وقذائف مورتر، أمس الخميس، مما أثار مخاوف من تدخل روسيا التي تحشد أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، فيما وصفه مسؤولون غربيون بأنه ذريعة محتملة اختلقتها موسكو لتبرير الغزو.

وقدمت أوكرانيا والمتمردون المدعومون من روسيا روايتين تدحض كلمنهما الأخرى عن قصف الخميس، لكن التقارير الواردة من كلا الجانبين أشارت إلى شيء أشد خطورة من مجرد حوادث انتهاك وقف النار، التي ترد تقارير عنها بشكل معتاد على خط التماس في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

موسكو قلقة

وفي هذا الاطار، أشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الى أن موسكو “قلقة للغاية” إزاء التقارير المتعلقة بالتصعيد.

ووصفت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس التقارير بأنها “محاولة مكشوفة” من قبل الحكومة الروسية من أجل ذرائع للغزو.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الموالية لروسيا قصفت روضة أطفال فيما وصفه بأنه “استفزاز خطير”.

من جانبهم، اتهم الانفصاليون قوات الحكومة بفتح النار على مناطقهم 4 مرات خلال 24 ساعة ماضية.