لليوم الثاني.. الصين تبدأ تدريبات عسكرية حول تايوان

بدأ الجيش الصيني اليوم الثاني من التدريبات العسكرية حول تايوان الجمعة، والذي يشمل تدريبات لاختبار القدرة على “الاستيلاء على السلطة” والسيطرة على مناطق رئيسية، وهي تدريبات قالت الصين إنها أطلقتها لمعاقبة رئيس تايوان لاي تشينغ-تي.

بدأت التدريبات التي تستمر يومين في مضيق تايوان وحول مجموعات من الجزر تسيطر عليها تايوان بالقرب من الساحل الصيني بعد ثلاثة أيام فقط من تولي لاي منصبه.

وانتقدت الصين، التي تعد تايوان التي تحكم ديمقراطيا أرضا تابعة لها وتتهم لاي بأنه “انفصالي”، الخطاب الذي ألقاه في حفل تنصيبه يوم الاثنين، والذي حث فيه بكين على وقف تهديداتها وقال إن جانبي المضيق “لا يتبعان بعضهما البعض”.

وقالت القيادة الشرقية لجيش التحرير الشعبي في بيان مقتضب إن قواتها واصلت تدريباتها يوم الجمعة.

وأضافت أن التدريبات تهدف إلى “اختبار القدرة على الاستيلاء بشكل مشترك على السلطة وشن هجمات مشتركة واحتلال مناطق رئيسية”.

وعرض لاي مرارا إجراء محادثات مع الصين لكنها رفضت. ويقول إن شعب تايوان وحده هو الذي يستطيع أن يقرر مستقبله، ويرفض مطالبات بكين بالسيادة.