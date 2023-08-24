الخميس 8 صفر 1445 ﻫ - 24 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انتخابات زيمبابوي.. مراكز الاقتراع تفتح أبوابها لليوم الثاني

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2023 1:21 مساءً
انتخابات في زيمبابوي

انتخابات في زيمبابوي

A A A
طباعة المقال

ناشدت السلطات الناخبين في زيمبابوي العودة إلى مراكز الاقتراع، الخميس، في 40 دائرة تأثرت بتأخر بدء التصويت لفترة طويلة في الانتخابات التي جرت أمس الأربعاء حتى مع بدء فرز وإحصاء الأصوات في أماكن أخرى.

وتتعرض حكومة الرئيس إمرسون منانجاجوا وحزبه الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية الذي يتولى السلطة منذ 43 عاما لضغوط من مقرضين ومانحين أجانب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وتجنبت جهات مانحة أجنبية التعامل مع زيمبابوي لفترة طويلة بسبب سوء الإدارة الاقتصادية وسجلها المتعلق بحقوق الإنسان وتزوير الانتخابات.

وأصدر منانجاجوا مرسوما في وقت متأخر من أمس الأربعاء يأمر باستئناف التصويت اليوم الخميس في الدوائر الأربعين. وأرجعت اللجنة الانتخابية سبب ما حدث لتأخر طباعة أوراق الاقتراع بسبب طعون قضائية، ولم تقدم مزيدا من التفاصيل.

ورغم أن الدوائر الأربعين تشكل أقل من واحد بالمئة من 12374 دائرة في البلاد، يوجد 11 منها في هاراري، التي تضم أكبر عدد من الناخبين المسجلين وتعد معقلا للمعارضة.

وتولى منانجاجوا (80 عاما) السلطة بعد الإطاحة بروبرت موجابي في انقلاب عسكري عام 2017، وفاز في انتخابات متنازع عليها في عام 2018 ويسعى لولاية ثانية كاملة.

وتأتي محاولة إعادة انتخابه في ظل وضع اقتصادي مزر وتضخم بالغ الارتفاع وعملة فقدت 85 بالمئة من قيمتها هذا العام فقط وأزمة بطالة، مما جعل العديد من المواطنين يعتمدون على التحويلات بالدولار من أقاربهم خارج البلاد.

ويواجه منانجاجوا عشرة مرشحين أبرزهم منافسه الرئيسي المحامي والقس نلسون شاميسا من تحالف المواطنين من أجل التغيير.

وكان من المتوقع أن تظهر نتائج الانتخابات البرلمانية اليوم الخميس على أن تظهر نتيجة الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق قبل موعد أقصاه خمسة أيام لإعلان النتائج. ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا الجدول الزمني سيتأثر بتمديد التصويت.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

العراق يعاني من أزمة في الطاقة
لحل أزمة الطاقة.. العراق يستورد الغاز من تركمانستان
سيريل رامابوسا
رئيس جنوب أفريقيا: القارة تتطلع إلى بريكس لدفع التنمية
آبي أحمد
رئيس أثيوبيا: دعوة بريكس للانضمام للمجموعة "لحظة عظيمة"

الأكثر قراءة

وزير الخارجية عبدالله بو حبيب
الخارجية الأميركية ترفض تأمين حراسة أمنية لبو حبيب!
وديع الشيخ
صور.. عيد ميلاد اسطوري للنجم "وديع الشيخ" بمشاركة نخبة من النجوم والإعلاميين
سقوط طوافة للجيش اللبناني في بحمدون
فيديو وصور.. سقوط طوافة للجيش اللبناني في بحمدون