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لليوم الثاني.. تركيا تُكافح حريق الغابات وسط رياح شديدة

منذ 12 دقيقة
حريق غابات في تركيا - رويترز

حريق غابات في تركيا - رويترز

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يكافح رجال الإطفاء اليوم الأربعاء، للسيطرة على حريق غابات في إقليم جناق قلعة في شمال غرب تركيا، مع استمراره لليوم الثاني بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح الشديدة.

وعملت طائرات هليكوبتر ومركبات برية طوال الليل، في إطار جهود إخماد النيران. فيما قال وزير الداخلية علي يرلي قايا إنّ السلطات نقلت أكثر من 1200 شخص من تسع قرى إلى مناطق آمنة، وإن 48 شخصًا يحتاجون إلى علاج طبي.

كما نقلت السلطات المرضى، ومن بينهم كبار سن، من بعض المراكز الطبية كإجراء احترازي.

وأظهرت لقطات مصورة نقلتها وسائل إعلام في تغطياتها الإخبارية، تصاعد الدخان من تلال يمكن رؤيتها من مناطق سكنيّة. وأتت النيران على بعض المنازل الريفية المهجورة.

وقالت وكالة تريبيكا للشحن إنّ السلطات علّقت حركة الملاحة في مضيق الدردنيل، وهو ممر مائي ضيق يربط بحر إيجه بالبحر الأسود، حتى تتمكن الطائرات من سحب المياه لإخماد النيران.

    المصدر :
  • رويترز

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